Lecce-Napoli: i precedenti

Cronaca 6 Aprile 2023 Fonte: Diretta Napoli



Gli azzurri in terra salentina hanno vinto solo 3 volte nella loro storia





Lecce-Napoli: sarà la 12esima volta in Salento in serie A e gli azzurri di certo non hanno una grande tradizione allo Stadio Via Del Mare, dove hanno vinto solo 3 volte nella loro storia.



In generale sarà il match numero 24 in Serie A tra Lecce e Napoli, la 12esima esima volta in Salento. Questo il bilancio degli 11 precedenti in trasferta:



3 vittorie Lecce;

5 pareggi;

3 successi azzurri;

L'ultima volta che le due squadre di sono incontrate in Serie A è stato il 22 settembre del 2019, e gli azzurri espugnarono Lecce per 4-1. Mattatore della gara Llorente.