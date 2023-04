HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli si prepara alla festa, riunione in Prefettura

Cronaca5 Aprile 2023Corriere dello SportL'idea partorita è quella di una doppia festa organizzata in due giorni, il 3 e 4 giugno Lo Scudetto del Napoli si avvicina, lo ha ricordato anche Spalletti parlando dei quindici punti che mancano, e per questo motivo anche il Comune si sta organizzando per le due feste: quella spontanea per l'aritmetica e quella 'ufficiale' a fine campionato. Per questo motivo si è tenuto nel pomeriggio un incontro nella sede della Prefettura di Napoli il tavolo tecnico con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu e, ovviamente, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.



Napoli, si prepara la festa Scudetto: le idee del Comune

L'idea partorita è quella di una doppia festa organizzata in due giorni, il 3 e 4 giugno. La prima allo stadio Maradona con la consegna della coppa Scudetto al Napoli e la seconda il 4 giugno in Piazza del Plebiscito con i calciatori sul palco. L'obiettivo è garantire la sicurezza ad una città che scenderà per strada a festeggiare. In attesa di comunicazioni ufficiali, dunque, resiste la doppia festa, idea da confermare nelle prossime ore.



