Se ci si sofferma su questa partita, quella disputata al Maradona contro il Milan, e di essa se ne fa un'analisi critica, allora è notte fonda e il futuro che verrà non promette niente di buono. Spero, però, che sia solo un episodio, un qualcosa di molto, ma molto particolare, perché il Napoli ammirato oggi, non ha nulla a che vedere con quello ammirato fino ad ora. Quello di oggi, diciamolo francamente, è stato umiliato e sepolto sotto una valanga di gol. Si può perdere, come no, ma non in questo modo. Non può perdere così la squadra che sta facendo parlare il mondo intero, perché oltre ad essere umiliante è anche imbarazzante. Non mi spenderò a raccontarla. Ne analizzerò poche cose, quindi la archivierò. Subito, però, il risultato:

al Maradona di Napoli, Napoli - Milan 0-4.

Alcune riflessioni. Per quanto mi riguarda, ho trovato assurdo iniziare questa trilogia con Politano al posto di Lozano. Non c'è paragone fra Politano e il messicano. Lozano è molto, ma molto più forte. Chi ha tratto vantaggio da questa decisione? Hernandez, che, non credendo ai suoi occhi, ha fatto il bello e il cattivo tempo su quella fascia. Politano e Di Lorenzo sono stati capaci di resuscitare Leao. A Di Lorenzo bisogna ricordargli che soprattutto deve difendere e che, quando gioca Lozano, cominci a passargli la palla. Il centrocampo è stato inguardabile, perfino Lobo si è perso. Ndombele ed Elmas, quando sono subentrati, hanno dato altro vigore. Zielinski è parso una farfalla smarrita. Con un simile centrocampo, il Milan è andato a nozze e Tonali, che stenta in nazionale, ha fatto un figurone, mentre Diaz sembrava un extraterrestre. Cholito e Marakvara hanno fatto quello che potevano. Infine e concludo, appena Olivera si rimette in sesto lo si faccia a giocare, perché fra lui e Mario Rui, diciamolo una buona volta e per sempre, non c'è partita.

Bene, ora testa al Lecce e ricordiamo, per favore, che si gioca solo e sempre in un certo modo. In più, speriamo che questa sconfitta serva da lezione e ci consenta di affrontare il Milan, nelle prossime due partite, col piglio giusto e il tifo sugli spalti. Trovo assurdo, demenziale che i tifosi del Napoli non possano portare sugli spalti le loro bandiere, i loro striscioni, i loro tamburi. Caro poresidentissimo, lo stadio non è di sua proprietà e, fino ad ora, per ammodernarlo, non ci ha messo un soldo, e la cosa non mi sorprende, anzi conferma il suo opportunismo. Lei è un grande presidente, ma non per tutti, e se ne faccia una ragione.