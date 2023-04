Pioli: "Vinta una partita importante"

Interviste 2 Aprile 2023 Fonte: DAZN



"Ma è solo la prima del rush finale di una stagione che ci deve vedere protagonisti"





Interviste2 Aprile 2023DAZN"Ma è solo la prima del rush finale di una stagione che ci deve vedere protagonisti" Prestazione eccezionale del Milan che cala il poker in casa del Napoli. Ecco il match analizzato da mister Pioli: "Contento della vittoria. È solo il primo passo, ci sono altre 9 partite di campionato in cui dobbiamo avere lo stesso atteggiamento perché abbiamo buttato via delle opportunità in passato, non deve più succedere".



SULLA SFIDA DI CHAMPIONS

"Qualsiasi prestazione di questa sera non condiziona la sfida di Champions, è un altra competizione. Non cambia niente, sarà uno scontro importante ed equilibrato. Questa sera abbiamo vinto una partita importante ma è solo la prima del rush finale di una stagione che ci deve vedere protagonisti. Per essere una stagione positiva il Milan deve rigiocare la Champions nella prossima stagione".



LE CONDIZIONI DI DIAZ

"Diaz è uscito perchè si è aperto gli adduttori a metà primo tempo, ha avuto un fastidio. Lui non voleva uscire ma non ho voluto rischiare, poi ho fatto un bel cambio perchè Saelemaekers ha fatto bene".



IL CAMBIO DI MODULO

"Avevo già deciso prima di Udine di giocare a 4 contro il Napoli, adesso è facile dire che il nuovo sistema ci ha fatto vincere la partita. L'altro sistema ci ha fatto passare il turno della Champions, vincere partite importanti. In un momento di difficoltà ho deciso di cambiare, a me piace cambiare e i giocatori lo sanno e si sono fatti trovare pronti. Niente euforia, bella prestazione contro una grande squadra ma adesso dobbiamo pensare alla prossima".



LE PROSSIME PARTITE

"Dobbiamo pensare all'Empoli, queste partite sono quelle in cui abbiamo avuto difficoltà e non abbiamo più tempo per sprecare delle occasioni. La Champions ci ha tolto qualche energia per il campionato, ma adesso dobbiamo pensare al finale di stagione."



Prestazione eccezionale del Milan che cala il poker in casa del Napoli. Ecco il match analizzato da mister Pioli: "Contento della vittoria. È solo il primo passo, ci sono altre 9 partite di campionato in cui dobbiamo avere lo stesso atteggiamento perché abbiamo buttato via delle opportunità in passato, non deve più succedere".SULLA SFIDA DI CHAMPIONS"Qualsiasi prestazione di questa sera non condiziona la sfida di Champions, è un altra competizione. Non cambia niente, sarà uno scontro importante ed equilibrato. Questa sera abbiamo vinto una partita importante ma è solo la prima del rush finale di una stagione che ci deve vedere protagonisti. Per essere una stagione positiva il Milan deve rigiocare la Champions nella prossima stagione".LE CONDIZIONI DI DIAZ"Diaz è uscito perchè si è aperto gli adduttori a metà primo tempo, ha avuto un fastidio. Lui non voleva uscire ma non ho voluto rischiare, poi ho fatto un bel cambio perchè Saelemaekers ha fatto bene".IL CAMBIO DI MODULO"Avevo già deciso prima di Udine di giocare a 4 contro il Napoli, adesso è facile dire che il nuovo sistema ci ha fatto vincere la partita. L'altro sistema ci ha fatto passare il turno della Champions, vincere partite importanti. In un momento di difficoltà ho deciso di cambiare, a me piace cambiare e i giocatori lo sanno e si sono fatti trovare pronti. Niente euforia, bella prestazione contro una grande squadra ma adesso dobbiamo pensare alla prossima".LE PROSSIME PARTITE"Dobbiamo pensare all'Empoli, queste partite sono quelle in cui abbiamo avuto difficoltà e non abbiamo più tempo per sprecare delle occasioni. La Champions ci ha tolto qualche energia per il campionato, ma adesso dobbiamo pensare al finale di stagione."