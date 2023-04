Saelemaekers: "Siamo ancora noi i Campioni d'Italia"

Interviste 2 Aprile 2023 Fonte: DAZN



"Era importante prendere fiducia, sappiamo che le notti di Champions sono speciali"





Interviste2 Aprile 2023DAZN"Era importante prendere fiducia, sappiamo che le notti di Champions sono speciali" Saelemaekers ha avuto un ottimo impatto sul match subentrando a partita in corso e firmando la rete del 4-0 che ha chiuso i conti in un clamoroso Napoli-Milan. Ecco le sue parole: "Penso che in questi ultimi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, era importante per noi dimostrare oggi che siamo ancora noi i Campioni d'Italia"



"Era importante iniziare queste sfide con una vittoria, il Napoli è una grande squadra ma il vero lavoro inizierà la prossima partita. Oggi era importante prendere fiducia, sappiamo che le notti di Champions sono speciali, dobbiamo dimenticarci di questo risultato e lavoreremo tanto per affrontare quella partita"



Saelemaekers ha avuto un ottimo impatto sul match subentrando a partita in corso e firmando la rete del 4-0 che ha chiuso i conti in un clamoroso Napoli-Milan. Ecco le sue parole: "Penso che in questi ultimi mesi la gente ha dimenticato chi eravamo, era importante per noi dimostrare oggi che siamo ancora noi i Campioni d'Italia""Era importante iniziare queste sfide con una vittoria, il Napoli è una grande squadra ma il vero lavoro inizierà la prossima partita. Oggi era importante prendere fiducia, sappiamo che le notti di Champions sono speciali, dobbiamo dimenticarci di questo risultato e lavoreremo tanto per affrontare quella partita"