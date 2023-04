Leao: "Vittoria importante contro grande avversario"

Interviste 2 Aprile 2023 Fonte: DAZN



Interviste2 Aprile 2023DAZN"Voglio ringraziare i tifosi e la squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile e una partita da squadra" Le parole di Leao nel post gara di Napoli-Milan: "Sapevamo che era una partita importante contro un grande avversario, abbiamo ascoltato qualche parola da fuori l'ambiente che ci ha dato più energia. Voglio ringraziare i tifosi e la squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile e una partita da squadra. Questo è il Milan."



SULL'ESULTANZA

"Voglio solo rispondere in campo, mi piace ascoltare l'allenatore e le persone fuori dal club non mi interessano. Queste cose mi caricano, però ho avuto qualche mese complicato e mi sono ritrovato grazie alla squadra."



IL RITORNO AL GOL

"Un sentimento incredibile, ma anche senza gol oggi avevamo fatto una prestazione bella. Questa partita è stata importante anche per il campionato, il nostro obiettivo è stare vicino al Napoli e ora contro l'Empoli vogliamo vincere."



