Napoli-Milan: i voti agli azzurri



Cronaca 2 Aprile 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Maradona





Meret 4,5 - La tiene in due tempi su Brahim Diaz, poi su Leao resta fermo. Giroud lo grazia in avvio di ripresa, non Leao. Al 73' tuffo per evitare la manita, poi in altre occasioni nega gol che il Milan avrebbe addirittura meritato.



Di Lorenzo 4,5 - Theo Hernandez è una spina nel fianco, vive un primo tempo di sofferenza e non è esente da errori. Non può alzarsi troppo, Leao ne approfitterebbe (come accade al 50').



Rrahmani 4 - Leao gli corre via alle spalle per andare a segnare, e da lì incappa in una serie di disattenzioni. Sullo 0-3 viene dribblato con facilità, sullo 0-4 sarebbe stato preferibile stendere Saelemaekers e causare rigore: almeno avremmo visto una reazione.



Kim Min-Jae 4,5 - Tenta di far valere il fisico, al 53' sul cross per Giroud evita altri patemi. Sul gol di Diaz devia la traiettoria, su quello di Saelemaekers è molle. (Dall'81' Juan Jesus SV)



Mario Rui 4,5 - Insufficiente sul gol del raddoppio, perchè prima si schiaccia troppo su Giroud e poi Diaz - libero - lo mette a sedere. Poi pare riprendersi, accentrandosi e arrivando al tiro più centrale, ma è un fuoco di paglia. Partita a vuoto per lui come per altri.



Anguissa 4 - Manca di presenza fisica nel primo tempo per andare a creare concretezza in mezzo al campo, errori tecnici in appoggio. Irritante sullo 0-3, quando reagisce in ritardo al pallone perso da Zielinski e pressa Tonali dal lato sbagliato.



Lobotka 4,5 - Brahim Diaz lo semina per iniziare l'azione del vantaggio, prova a beffare Maignan da lontano. Pressato fin dentro i calzettoni, il Milan gli lascia il tiro da fuori e lui è impreciso. (Dal 68' Elmas SV)



Zielinski 4 - Il Milan è la sua vittima preferita in Serie A (quattro gol), ma nella prima mezz'ora latita ed i rossoneri hanno la meglio in mezzo. Primo sussulto al 49' del primo tempo, per intenderci. Poi perde il pallone che porterà allo 0-3, buonanotte. (Dal 68' Ndombele SV)



Politano 4,5 - Scintille continue con Theo Hernandez, alla ricerca di uno spazio che non c'è mai. Anguissa e Di Lorenzo non lo aiutano. (Dal 68' Lozano SV)



Simeone 4,5 - Debutto dal 1' in campionato, con un gol ogni 70 minuti: ci prova, ma non è la serata giusta. (Dal 77' Raspadori SV - L'occasione ghiotta mandata sul fondo è la summa del match)



Kvaratskhelia 5 - Due dribbling nello stretto per far impazzire uno stadio, ma centralmente non può sfondare. Calabria lo attende basso per neutralizzarlo, poi affonda come tutta la squadra pur provandoci fino alla fine.



Spalletti 4,5 - Tre partite in venti giorni, ed i primi venti minuti sono abbastanza in balia dei rossoneri, superiori per intensità e bravi a sfruttare il vantaggio nel rompere il pressing e trovare il solissimo Leao per lo 0-1. Non c'è reazione, la squadra è in balia degli avversari, va in difficoltà sui tagli centrali di Leao ed offensivamente non trova il movimento giusto in mezz'ora di match. Poi la squadra si acquieta, sembra iniziare un secondo tempo con i tempi giusti, cercando spazi con ordine: poi arriva un altro errore di gestione palla in mezzo al campo, cinicamente trasformato nello 0-3. Pioli gliela incarta bene, si accorge con troppi minuti di ritardo dei vuoti in mezzo al campo. La squadra è troppo sfilacciata, il centrocampo è in giornata-no. Il punteggio così cattivo paradossalmente può rappresentare una spinta, tanti schiaffoni per far rigonfiare una vena appiattita. Se il Milan avesse vinto 0-5, 0-6, non avrebbe demeritato. Questo Napoli non c'azzecca nulla con quello visto finora, ma è stato imbarazzante.

(claudio russo)