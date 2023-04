Una serata da incubo per il Napoli

Il Milan si impone con un sonoro 4-0 al Maradona. Decidono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao





Il Napoli sprofonda contro un super Milan: una serata da incubo per gli azzurri, la peggiore di tutta la stagione. Una serata da sogno, invece, per i rossoneri, mai così belli. Nel Napoli non c'è Osimhen e la sua assenza si avverte, nel Milan c'è Leao nella migliore versione dell'anno che fa la differenza con una doppietta e tante altre giocate decisive. Straripante anche Brahim Diaz che regala a Leao l'assist dell'1-0 e segna la rete del raddoppio dei rossoneri. Il quarto gol della squadra di Pioli lo mette a segno Saelemaekers.



Il Napoli non c'è, un crollo totale sotto tutti i punti di vista: ora dovrà subito riattaccare la spina per chiudere la corsa scudetto con il vantaggio di più 16 sulla Lazio che è seconda. E Il Milan con questa vittoria larghissima lancia anche un messaggio forte in vista della doppia sfida dei quarti di finale di Champions League.



Gli azzurri soffrono a centrocampo dove Tonali, Krunic e Bennacer fanno molto meglio di Lobotka, Zielinski e Angissa. Balla anche la difesa con Kim e Rrahmani insicuri rispetto al solito e Di Lorenzo e Mario Rui che perdono tutti i duelli con Leao e Diaz. In attacco Simeone è totalmente bloccato dalla difesa rossonera, Kvara e Politano ci provano sulle fasce ma non arriva il guizzo vincente e Maignan in avvi di ripresa nella fase migliore del Milan si fa trovare pronto.



