Tensione tra tifo organizzato e società azzurra



Cronaca 2 Aprile 2023 Fonte: Calciomercato



Riguarda la situazione che si è venuta a creare allo Stadio Diego Armando Maradona





Cronaca2 Aprile 2023CalciomercatoRiguarda la situazione che si è venuta a creare allo Stadio Diego Armando Maradona

Si vive una situazione contrastante a Napoli in quest'ultimo periodo. Nonostante una stagione strepitosa da parte di Spalletti e i suoi calciatori con uno scudetto in arrivo e i quarti di finale di Champions conquistati, qualcosa comunque turba i tifosi del Napoli. Riguarda la situazione che si è venuta a creare allo Stadio Diego Armando Maradona, perché non è consentito l'accesso all'interno della struttura di bandiere e tamburi, vero simbolo di una tifoseria e le immagini che tutti si aspettano di vedere sono quelle di un intero stadio che festeggia lo scudetto pienamente colorato d'azzurro.



​LA PROTESTA - Ecco che gli ultras fanno sentire la propria voce. Questa sera la sfida contro il Milan alle 20:45, ma già dalle 16:30 si sono ritrovati migliaia di tifosi nei pressi di Piazzale Tecchio, a pochi metri dallo stadio. Tantissime bandiere che sventolano, fumogeni ed è stata ricreata l'atmosfera che vorrebbero tra gli spalti. Iniziativa per protestare proprio contro questi divieti. Tanti cori, tra cui anche un messaggio nei confronti del presidente del Napoli: “De Laurentiis, la senti questa voce? Napoli siamo noi”.



AGGIORNAMENTO 20:45 - È atteso all'interno dello stadio durante Napoli-Milan lo sciopero del tifo da parte dei gruppi organizzati. Pochi istanti prima del fischio d'inizio sono partiti anche dei cori contro lo stesso patron azzurro. Dagli ultras della Curva B: "De Laurentiis figlio di pu****a", "Napoli siamo noi" e "Tu non sei napoletano". Non tutti i tifosi sono stati d'accordo, anzi, la quasi totalità dello stadio ha fischiato quest'iniziativa. Nello stesso settore da cui sono partiti i cori è scattata una rissa tra stessi tifosi napoletani.