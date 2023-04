Napoli-Milan: i precedenti

I precedenti vedono leggermente avanti gli azzurri che hanno raccolto 29 successi, 22 pareggi e 25 KO. Il Napoli, però, non vince da agosto 2018, un'eternità fa. Allora, si era alla seconda giornata, gli uomini dell'ex Ancelotti, ribaltarono clamorosamente da 0-2 a3-2 nel corso della ripresa. Doppietta di Zielinski e Mertens, per mandare in estasi l'ex "San Paolo". Negli anni precedenti si erano contate tante altre vittorie ricche di spettacolo e gol come il 4-2 sempre a fine estate nel 2016, con MIlik protagonista o il 2-1 dell'anno successivo. Netta e senza appelli la gioia per 3-0 del 2015. Negli ultimi anni invece sono montate un po' di delusioni: 2-2 nell'estate 2020, in uno dei match di recupero dopo lo stop per Covid. Ad ottobre dello stesso anno sconfitta per 1-3, mentre lo scorso marzo lo 0-1 avvicinò gli ospiti allo scudetto a discapito proprio degli azzurri di Spalletti.