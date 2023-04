Juan Jesus ha firmato il rinnovo con il Napoli

Mercato 1 Aprile 2023



"L'anno scorso a fine anno ho detto che il sogno non era finito ma appena cominciato. Oggi dico che quel sogno è più vivo che mai"





Un importante tassello, dentro e fuori dal campo, Juan Jesus ha visto ricompensato il suo impegno e le sue prestazioni con un nuovo accordo contrattuale col Napoli. Il comunicato del club: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027".



Il difensore del Napoli Juan Jesus ha condiviso sul suo account Instagram un bellissimo post dopo l'ufficializzazione del suo rinnovo.



Tutta la felicità di Juan Jesus

"Sono felice perché questo rinnovo significa tanto per me. Non voglio parlare troppo adesso perché sono concentrato su questo finale di stagione e sul lavoro da fare. Ci sarà tempo per farlo a fine anno. Per ora ci tengo a ringraziare il Presidente, la società tutta, dal direttore a tutti gli altri, l'allenatore, lo staff, tutti i miei compagni e veramente tutta la città e i tifosi. Grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Grazie anche al mio procuratore Roberto che mi ha portato a vivere questa bellissima realtà e grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa avventura: famiglia e amici. L'anno scorso a fine anno ho detto che il sogno non era finito ma appena cominciato. Oggi dico che quel sogno è più vivo che mai e durerà ancora a lungo. BatJuan resta a Gotham…ehm…Napoli City!"



Cronaca 13 Luglio 2022

La moglie del difensore nella serata di martedì ha dato alla luce Maya Cronaca13 Luglio 2022La moglie del difensore nella serata di martedì ha dato alla luce Maya

