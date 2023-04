Si è fermato Osimhen

Cronaca 31 Marzo 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il nigeriano salterà la gara di domenica con il Milan e quella successiva con il Lecce, ma dovrebbe recuperare per la Champions





Cronaca31 Marzo 2023Corriere dello SportIl nigeriano salterà la gara di domenica con il Milan e quella successiva con il Lecce, ma dovrebbe recuperare per la Champions Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il club azzurro nel consueto report odierno. Non sarà felice di questa notizia Spalletti. Il Napoli, infatti, è alle porte del triplo impegno col Milan: è il momento clou della stagione. Osimhen salterà la gara di domenica e quella successiva col Lecce, ma recupererà per la Champions. Al suo posto, in campionato, col Milan, giocherà molto probabilmente Simeone.



Napoli, la situazione infortunati

Osimhen si ferma, dunque, proprio quando Spalletti aveva ritrovato Raspadori. L'attaccante si era infortunato a metà febbraio e aveva saltato sette partite. Per la gara col Milan tornerà a disposizione Demme mentre non ci sarà Bereszynski che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. Anche lui, come Osimhen, si è fatto male in Nazionale.



Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il club azzurro nel consueto report odierno. Non sarà felice di questa notizia Spalletti. Il Napoli, infatti, è alle porte del triplo impegno col Milan: è il momento clou della stagione. Osimhen salterà la gara di domenica e quella successiva col Lecce, ma recupererà per la Champions. Al suo posto, in campionato, col Milan, giocherà molto probabilmente Simeone.Napoli, la situazione infortunatiOsimhen si ferma, dunque, proprio quando Spalletti aveva ritrovato Raspadori. L'attaccante si era infortunato a metà febbraio e aveva saltato sette partite. Per la gara col Milan tornerà a disposizione Demme mentre non ci sarà Bereszynski che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. Anche lui, come Osimhen, si è fatto male in Nazionale.