Raspadori è tornato in gruppo

Cronaca 28 Marzo 2023 Fonte: Il Mattino



Si candida per un posto tra i convocati in vista del prossimo importante match in campionato contro il Milan





Cronaca28 Marzo 2023Il MattinoSi candida per un posto tra i convocati in vista del prossimo importante match in campionato contro il Milan Martedì di ripresa a Castel volturno. Il Napoli di Luciano Spalletti si mette alle spalle la sosta con le nazionali e ritrova già i primi calciatori: Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati questa mattina dagli impegni con le rispettive selezioni e sono già a disposizione del gruppo.



Così come a disposizione rientrerà Giacomo Raspadori: l'attaccante azzurro, come riportato dal sito ufficiale, ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo e si candida fortemente per un posto tra i convocati in vista del prossimo importante match in campionato contro il Milan, domenica al Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partita a campo ridotto.





Martedì di ripresa a Castel volturno. Il Napoli di Luciano Spalletti si mette alle spalle la sosta con le nazionali e ritrova già i primi calciatori: Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati questa mattina dagli impegni con le rispettive selezioni e sono già a disposizione del gruppo.Così come a disposizione rientrerà Giacomo Raspadori: l'attaccante azzurro, come riportato dal sito ufficiale, ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo e si candida fortemente per un posto tra i convocati in vista del prossimo importante match in campionato contro il Milan, domenica al Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partita a campo ridotto. Vai alle altre della categoria Cronaca Anticipi e posticipi fino alla trentaduesima giornata

Cronaca 21 Marzo 2023

Contro la Salernitana si giocherà il 29 aprile Cronaca21 Marzo 2023Contro la Salernitana si giocherà il 29 aprile

I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: