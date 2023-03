Voci dal Forum: Carpe diem



Cronaca 19 Marzo 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Anche a Torino uno spettacolo, un dominio assoluto, la grande Bellezza





Ora è davvero difficile trovare i giusti aggettivi per descrivere questa meraviglia che è la nostra squadra. Credo di averne utilizzati veramente tanti, forse tutti o quasi, allora non resta che inventarsene di nuovi quando la fantasia avrà preponderanza. Diciamo che una squadra del genere, composta da professionisti esemplari, nasce una volta ogni tanto e questa volta è toccato a noi godercela, e speriamo che la cosa duri. Non sarò facile, perché la vil moneta, come sempre, tenta e spesso le sue tentazioni vanno a buon fine. ma ora voglio godermi il momento. Domani? Non ho potere sul domani, quindi seguo Orazio:- Carpe diem.-

Una cosa, però, voglio evidenziare a chi di dovere. È una fortuna avere questa gente componente la squadra, una vera ricchezza. Dicono che sia impossibile rifiutare certe offerte, tipo quelle di determinati sceicchi dalle ricchezze, come dire, che puzzano, e allora in molti vendono, credendo di poter sostituire facilmente chi è stato venduto. Non è affatto così! Non si sostiuisce facilmente Osi, Kim , Marakvara, Lobo e via discorrendo. Si usa l'intelligenza, si fanno due conti e non sarà impossibile trattenerli, trovare la soluzione. Si vedrà. Ora: carpe diem!

La partita. Il Napoli era di scena al Gran Torino contro il mitico Torino, che è la mia seconda squadra. Un'altra grandissima prestazione, altra prova di forza, determinazione, intelligenza, furore agonistico e rispetto per l'avversario. Per il vecchio Torino non c'è stato scampo e il Napoli ha calato il classico poker. È del tutto inutile raccontare la partita. Non si deve fare nenache uno sforzo di immaginazione, basta pensare alle ultime prestazioni. Ecco questa prestazione è stata sulla falsariga delle ultime: uno spettacolo, un dominio assoluto, la grande Bellezza.

Torino - Napoli 0-4. Marcatori: Osimhen al 9° e al 51°; Marakvara su rigore al 35°; Ndombele al 68°.

Inultile dare i voti ai singoli. Diciamo undici marziani con i soliti due Marziani un po' più marziani degli altri. Chissà da quale galassia provengono? Chissa che tipo di navicella li ha portati? Che meraviglia!