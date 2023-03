Spalletti: "Questa squadra ha sempre fame"

19 Marzo 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Per l'ennesima volta i ragazzi hanno dimostrato di capire cosa significa giocare per il Napoli"





Interviste19 Marzo 2023Corriere dello Sport"Per l'ennesima volta i ragazzi hanno dimostrato di capire cosa significa giocare per il Napoli" Napoli dominante, famelico, arrembante anche con lo scudetto ormai in tasca. Intervenuto a fine partita, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ammette di essere rimasto in parte sorpreso dall'atteggiamento della sua squadra: "Per l'ennesima volta sono andato a parlare coi ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci potesse essere appagamento, e per l'ennesima volta che loro rispondono presente, facendo vedere di essere fatti di una pasta diversa". Spalletti fa una citazione: "Chi ha fame non tiene sonno, è un detto napoletano, ed è proprio così".



Dopo una vittoria simile, Spalletti non può che elogiare il gruppo nel suo insieme, ma ci sono singoli che hanno fatto e da tempo stanno facendo la differenza: "Di Lorenzo è quello che ha grandissima personalità, grandissimo carattere. Come Osimhen, Kim. Anche Rrahmani sta diventando un leader di assoluto valore" la sua analisi a Dazn. L'allenatore azzurro respinge l'idea che il Napoli sia Kvara-Osi dipendente: "Non è che il Napoli si limiti a loro due, è tutto allargato a tutti i componenti della squadra".



