Interviste 19 Marzo 2023 Fonte: Il Mattino



Interviste19 Marzo 2023Il Mattino"Dal vivo ha accelerazioni e forza fisica impressionanti, con tecnica abbinata. Ha il mix che ogni squadra dovrebbe avere" Voleva farsi il segno della croce per Kvaratskhelia, oggi il suo Torino l'ha dovuto fare un po' con tutti. Ivan Juric incassa la sconfitta e fa i complimenti agli avversari: «La squadra ha fatto buone cose, ha creato, ma loro vanno forte e ti puniscono. Questa partita può servirci tanto per il futuro, confrontarci con questi calciatori ci fa capire dove dobbiamo lavorare. Ma c'è tanto merito del Napoli: Spalletti ha sempre le idee chiare, dal vivo sono impressionanti, c'è un mix di tutto quello che deve avere la squadra» le parole dell'allenatore granata al termine del match.



«Il Napoli può fare tutto, hanno qualità ma anche muscoli. Qualcosa abbiamo regalato ma la nostra prestazione è stata importante. Qualche occasione è stata sbagliata, potevamo cambiare la partita ma a noi allenatori piace anche vedere le partite e dal Napoli c'è da imparare» ha continuato Juric a Dazn «Sanabria? Se giochi contro Kim, tra i migliori al mondo, hai poche occasioni. Peccato per il palo, ma contro questa difesa diventa tutto difficile».



