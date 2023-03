Osimhen: "Bella vittoria contro squadra ostica"

Due gol di testa, specialità della casa assieme ad altri grandissimi colpi. La Osimhen Airlines volta altissima anche all'Olimpico di Torino, in una stagione che dire d'oro è dir poco, con la quarta doppietta in stagione e un'altra grande prestazione. Dopo il poker rifilato al Toro, il centravanti nigeriano parla ai microfoni di DAZN."I tifosi ci supportano sempre, siamo stati sorpresi di vederne così tanti anche qui a Torino. Abbiamo conquistato una bella vittoria, contro una squadra ostica. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni".Tifosi che, in visibilio, hanno cantato "La capolista se ne va" a fine partita. "Le speranze dei tifosi sono anche le nostre, aspettano da tempo. Siamo felici di essere sulla strada giusta per vincere questo prestigioso trofeo, dobbiamo continuare così".All'ingresso in campo c'era un bambino con la maglia del Torino che indossava la sua maschera. "Ho visto che aveva anche il colore dei miei capelli, poi ha messo la mia maschera, spero di incontrarlo adesso e di fare una foto con lui". E poi torte con la maschera, cani con la maschera, ormai il centravanti del Napoli è diventato un'icona. "E' bellissimo ricevere e sentire l'amore attraverso questi gesti, è davvero molto speciale".