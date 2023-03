Il Napoli vince ancora, poker al Toro

La squadra azzurra si porta provvisoriamente a +21 sul 2° posto aspettando il derby di Roma e Inter-Juve





Cronaca19 Marzo 2023MediasetLa squadra azzurra si porta provvisoriamente a +21 sul 2° posto aspettando il derby di Roma e Inter-Juve Continua senza intoppi la marcia scudetto del Napoli, che batte 4-0 il Torino e mette altri tre preziosi mattoncini verso un traguardo che manca da 33 anni. A sbloccare il match dell'Olimpico Grande Torino è il solito Osimhen, che al 9' infila di testa Milinkovic-Savic su corner di Zielinski. Meret ferma Vlasic e Ricci ed è fortunato sul palo di Sanabria (22'), poi Kvaratskhelia si procura (fallo di Linetty) e realizza il rigore del 2-0 al 35'. Al 51' Osimhen, ancora di testa, cala il tris. Il poker porta la firma di Ndombele su assist di Kvara. Spalletti sale a 71 punti in classifica, Juric rimane fermo a 37.



Il Napoli continua a volare, passeggia anche in casa del Torino e anche gli scaramantici tifosi presenti allo stadio cantano con tutte le ragioni del mondo "Vinceremo il tricolore". Perché ormai è solo questione di tempo, ma non ci sono proprio più dubbi su chi succederà al Milan nell'albo d'oro della Serie A. Uomini copertina i soliti Osimhen e Kvaratskhelia, il tandem delle meraviglie, ciliegine sulla torta di una squadra praticamente perfetta e che oggi ha patito solo una decina di minuti l'arrembaggio del Toro. Gli altri 80 sono stati un monologo azzurro, con il direttore d'orchestra Spalletti che ha guidato i suoi all'ennesima prestazione da applausi. Una delizia per gli occhi e uno spettacolo per tutti gli amanti del calcio. Il Toro ci ha provato, avrebbe anche meritato il momentaneo 1-1, ma difficilmente avrebbe potuto cambiare il finale della storia.



Juric effettua tre cambi rispetto alla formazione che ha vinto a Lecce: Rodriguez arretra in difesa al posto di Buongiorno, con Vojvoda esterno sinistro, Ricci viene preferito a Ilic in mezzo al campo e Vlasic, al rientro dall'infortunio, prende il posto dell'infortunato Miranchuk. Ancora out Karamoh. Due i cambi di Spalletti rispetto all'Atalanta: Meret riprende il suo posto in porta e Lozano vince il ballottaggio in attacco con Politano. Come di consueto il Napoli fa un gran pressing alto sui portatori di palla del Toro e già al 9' suona il primo campanello d'allarme per i granata, quando Rodriguez si immola sulla conclusione di Lozano, un'occasione nata da una rimessa laterale sbagliata da Singo. Dal corner il solito Osimhen salta più in alto di Schuurs e di testa batte Milinkovic-Savic. Il gol subito scuote il Torino che per una decina di minuti mette in grande crisi la retroguardia azzurra: al 14' Meret respinge in tuffo la conclusione di Vlasic, al 22' il portiere della capolista respinge la botta forte ma centrale di Ricci e Sanabria sulla ribattuta colpisce clamorosamente il palo, un minuto dopo Vojovoda non inquadra lo specchio e al 25' Sanabria svetta di testa ma conclude alto di poco. I granata provano sempre a costruire da dietro, ma rischiano molto e alla mezzora ancora Rodriguez anticipa Lozano salvando un gol. Il raddoppio del Napoli arriva al 35', quando Linetty tocca il piede destro di Kvara, Marchetti indica il dischetto. Il georgiano, che aveva sbagliato un rigore all'andata contro l'Eintracht in Champions League, calcia centrale e spiazza Milinkovic-Savic. Il doppio svantaggio è una mazzata per il Toro, che al 38' rischia di prendere il terzo gol, ma Milinkovic-Savic si supera su Osimhen. Si va al riposo con il Napoli meritatamente in vantaggio, ma i padroni di casa si mangiano le mani per le tante occasioni non sfuttate sullo 0-1.



Nessun cambio all'intervallo e a inizio ripresa il Napoli chiude il match: Kvara con un colpo di tacco innesca Olivera, cross lungo sul secondo palo dell'uruguaiano che trova ancora la testa di Osimhen. E' il gol (nella foto) che spegne definitivamente le residue speranze del Torino, il 25° in stagione del fenomenale attaccante nigeriano. A questo punto sia Juric che Spalletti attingono dalla panchina, il primo per dare una scossa ai suoi, il secondo per far riposare i titolari e regalare minuti alle seconde linee. Prima di uscire, però, Osimhen vince un duello di forza con Schuurs e serve Kvaratskhelia, il georgiano vede l'arrivo di Ndombele che cala il poker con un tiro sotto le gambe del portiere granata. Siamo al 68' e l'ultima ventina di minuti è poco più che un allenamento.



