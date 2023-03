Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Cronaca 19 Marzo 2023 Fonte: Repubblica



Tra gli azzurri torna Lozano dal primo minuto e in difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui





Cronaca19 Marzo 2023RepubblicaTra gli azzurri torna Lozano dal primo minuto e in difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui Il Napoli a tappa a Torino per la ventisettesima giornata di Serie A per provare ad approfittare del big match di San Siro tra Inter e Juventus per allungare ulteriormente sui nerazzurri. La squadra di Spalletti viaggia con un importantissimo +18 su Lautaro e compagni. Di fronte, però, il Torino di Juric che dopo i successi su Lecce e Bologna è in piena lotta per il settimo posto, l'ultimo utile per entrare in Europa. Tra i granata problemi in attacco, si fermano Miranchuk e Karamoh. Recuperato Vlasic (non al meglio): sarà lui a far parte del tridente formato anche da Radonjic e Sanabria. Nel Napoli, invece, torna Lozano dal primo minuto a completare il reparto offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui.



Le formazioni di Torino-Napoli



Torino (3-4-2-1): Milinkovic - Gravillon, Schuurs, Rodriguez - Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda - Vlasic, Radonjic - Sanabria. All. Juric.



Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.