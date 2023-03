Torino-Napoli: i precedenti

Cronaca 17 Marzo 2023 Fonte: Diretta Napoli



Azzurri in svantaggio negli scontri diretti nella massima serie in casa granata





Cronaca17 Marzo 2023Diretta NapoliAzzurri in svantaggio negli scontri diretti nella massima serie in casa granata I precedenti a Torino sponda granata vedono un Napoli in svantaggio negli scontri diretti nella massima serie, anche se negli ultimi anni sono state diverse le vittorie azzurre in trasferta. L'ultima gara invece è terminata sul risultato di 0-1 per gli azzurri di Spalletti.



Torino-Napoli: precedenti e sfida numero 138

Quella tra Toro e Napoli sarà la sfida numero 138, la 69° in quel di Torino. Sotto la Mole, gli azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 24 pareggi, mentre 24 sono le vittorie granata.



Ecco le statistiche aggiornate dei 68 precedenti tra le due squadre:



24 vittorie Torino;

24 pareggi;

20 vittorie Napoli;

Gol realizzati dalle due squadre:



77 gol Torino;

69 gol Napoli;

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Torino in Serie A:

7 maggio 2022 – Torino vs Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Torino in Serie A:

6 ottobre 2019 – Torino vs Napoli 0-0

Ultima vittoria del Torino sul Napoli in casa:

1 marzo 2015 – Torino vs Napoli 1-0