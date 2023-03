Champions, Milan-Napoli ai quarti

Cronaca 17 Marzo 2023 Fonte: Il Mattino



Andata a San Siro, ritorno al Maradona. La vincente sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica





Cronaca17 Marzo 2023Il MattinoAndata a San Siro, ritorno al Maradona. La vincente sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica Sorteggio fortunato per le italiane. Ci sarà il derby Milan-Napoli, l'Inter ha pescato il Benfica. Tutte e tre le italiane hanno evitato gli spauracchi City, Real Madrid e Bayern. Che sono dall'altra parte del tabellone. Questo vuol dire che la vincente di Milan-Napoli sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica.



PRECEDENTI - Non ci sono precedenti tra Milan e Napoli in Europa.



Questi i precedenti tra le due squadre in Serie A:



Gare: 149



Vittorie Napoli: 45



Vittorie Milan: 56



Pareggi: 48



Gol Napoli: 170



Gol Milan: 207



Il Milan si è qualificato ai quarti classificandosi al secondo posto nel Girone E con 10 punti dietro al Clesea che ne ha ottenuti 13.



Questo il cammino del Milan in Champions:



Salisburgo-Milan 1-1

Milan-Dinamo Zagabria 3-1

Chelsea-Milan 3-0

Milan-Chelsea 0-2

Dinamo Zagabria-Milan 0-4

Milan-Salisburgo: 4-0



Ottavi di finale: Milan-Tottenham 1-0; Tottenham-Milan 0-0.



Sorteggio fortunato per le italiane. Ci sarà il derby Milan-Napoli, l'Inter ha pescato il Benfica. Tutte e tre le italiane hanno evitato gli spauracchi City, Real Madrid e Bayern. Che sono dall'altra parte del tabellone. Questo vuol dire che la vincente di Milan-Napoli sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Benfica.PRECEDENTI - Non ci sono precedenti tra Milan e Napoli in Europa.Questi i precedenti tra le due squadre in Serie A:Gare: 149Vittorie Napoli: 45Vittorie Milan: 56Pareggi: 48Gol Napoli: 170Gol Milan: 207Il Milan si è qualificato ai quarti classificandosi al secondo posto nel Girone E con 10 punti dietro al Clesea che ne ha ottenuti 13.Questo il cammino del Milan in Champions:Salisburgo-Milan 1-1Milan-Dinamo Zagabria 3-1Chelsea-Milan 3-0Milan-Chelsea 0-2Dinamo Zagabria-Milan 0-4Milan-Salisburgo: 4-0Ottavi di finale: Milan-Tottenham 1-0; Tottenham-Milan 0-0.