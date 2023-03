Giuntoli: "Presto altri rinnovi"

Interviste 15 Marzo 2023 Fonte: Il Mattino



"Dopo quelli di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo"





Interviste15 Marzo 2023Il Mattino"Dopo quelli di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo" «Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare». Cristiano Giuntoli toglie se stesso dal mercato: il direttore del Napoli non pensa al futuro, ma continua a mettere mattoncini per gli azzurri del futuro.



«Dopo il rinnovo di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo per consolidarci» ha continuato Giuntoli parlando a Amazon Prime per la gara di champions contro l'Eintracht Francoforte «Kvaratskhelia, Osimhen e Kim? «In questo momento sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e non c'è. Approfondiremo probabilmente quest'estate, abbiamo dato priorità a chi ha la scadenza a breve».



«Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare». Cristiano Giuntoli toglie se stesso dal mercato: il direttore del Napoli non pensa al futuro, ma continua a mettere mattoncini per gli azzurri del futuro.«Dopo il rinnovo di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo per consolidarci» ha continuato Giuntoli parlando a Amazon Prime per la gara di champions contro l'Eintracht Francoforte «Kvaratskhelia, Osimhen e Kim? «In questo momento sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e non c'è. Approfondiremo probabilmente quest'estate, abbiamo dato priorità a chi ha la scadenza a breve».