Napoli-Eintracht, città sotto assedio

Cronaca15 Marzo 2023Corriere del MezzogiornoUn crescendo di tensioni culminato con l'assalto alle poche forze dell'ordine schierate in piazza del Gesù Napoli è sotto assedio dalla notte scorsa. Oggi hanno raggiunto la città anche gli ultrà dell'Atalanta gemellati con i tifosi tedeschi dell'Eintracht, ai quali è stato negato l'accesso allo stadio Maradona per assistere agli ottavi di finale di Champions. La tensione era altissima già ieri sera. Quando circa 600 supporter della squadra tedesca sono arrivati in treno alla stazione di piazza Garibaldi e al centro storico ci sono stati i primi scontri tra opposte tifoserie. Un crescendo di tensioni culminato questo pomeriggio con l'assalto alle poche forze dell'ordine schierate in piazza del Gesù, dove i tifosi tedeschi ma anche frange estreme del tifo napoletano hanno letteralmente spaccato tutto.



I primi momenti di tensione si sono avuti nella tarda serata di ieri martedì, quando un gruppo di tedeschi che andava in autobus verso un albergo del lungomare è stato aggredito da ultrà del Napoli in via Marina, questi hanno acceso fumogeni e lanciato petardi. L'intervento delle forze dell'ordine li ha allontanati. Si è trattato di un agguato preparato con cura: i napoletani hanno atteso che il bus rallentasse, poi si sono scatenati.



Nella notte agguati e scontri in centro

Paura nella notte in piazza Bellini, dove un gruppo di tifosi dell'Eintracht secondo alcuni avrebbe ha preso di mira un bar lanciando bottiglie di vetro provocando il fuggi fuggi. Ma il gestore del locale, racconta una versione dell'accaduto completamente diversa: intorno a mezzanotte un gruppetto di sette o otto tifosi tedeschi è stato «puntato» da una quindicina di napoletani. Lui stesso ha suggerito agli stranieri di allontanarsi: i tedeschi hanno chiamato un taxi e sono saliti sull'auto, una Multipla, mentre i napoletani tiravano loro addosso bottiglie di birra vuote. Diverse le scaramucce segnalate in vari punti della città: secondo alcuni siti tedeschi, altri gruppetti sarebbero stati aggrediti da tifosi del Napoli tra il lungomare e il centro storico.







