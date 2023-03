Il TAR conferma. Niente tifosi al seguito per Eintracht

Cronaca 14 Marzo 2023 Fonte: Mediaset



Il Tribunale, infatti, ha rigettato l'istanza cautelare dei legali del club tedesco





Cronaca14 Marzo 2023MediasetIl Tribunale, infatti, ha rigettato l'istanza cautelare dei legali del club tedesco Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba domenica ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l'incontro Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona. Oggi il Tar ha confermato la decisione, chiudendo quindi la questione: il tribunale, infatti, ha rigettato l'istanza cautelare dei legali del club tedesco (presentata insieme con il ricorso "integrato per motivi aggiunti"). Di fatto i tifosi tedeschi dell'Eintracht potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri ma non quelli residenti a Francoforte.



Lo fa sapere l'avvocato Daniele Labbate, componente del collegio difensivo della società calcistica tedesca di cui fanno parte anche gli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri e Daniele Tuffali.



La decisione adottata, di fatto, nega solo ai tifosi residenti a Francoforte di acquistare e quindi di assistere alla gara contro il Napoli valida per gli ottavi di Champions League e in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona. Ogni approfondita valutazione sul ricorso è stata rimandata e verrà affrontata dal Tar della Campania (presidente Abbruzzese) in un'udienza di merito fissata per il 4 aprile, quando saranno esaminati anche gli eventuali aspetti risarcitori.