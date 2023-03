Napoli-Eintracht resta vietata ai tifosi tedeschi



Il Prefetto di Napoli ha adottato un nuovo provvedimento dopo il pronunciamento del TAR





La quinta sezione del Tar della Campania aveva accolto il ricorso dell'Eintracht, dichiarando illegittimo - e sospendendo - il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in Germania. Adesso è arrivata la decisione del Prefetto di Napoli, che ha adottato un nuovo provvedimento: divieto di vendita dei biglietti per Napoli-Eintracht limitato ai residenti nella città di Francoforte. La partita, che al Maradona mette in palio l'accesso ai quarti di Champions League, è in programma il 15 marzo ed è considerata dal Casms, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ad alto rischio. Ecco perché, dopo la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, è stato adottato il provvedimento.