Cronaca 13 Marzo 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca13 Marzo 2023Corriere dello SportIl fischietto inglese ha un precedente con gli azzurri: Lipsia-Napoli 0-2 del 22 febbraio 2018 Il ritorno dell'ottavo di Champions League tra Napoli ed Eintracht sarà una partita delicatissima per gli uomini di Spalletti. Gli azzurri, dopo il successo pesantissimo in Serie A contro l'Atalanta, cercano la qualificazione europea contro i tedeschi e la conferma della bella prestazione dell'andata che li aveva visti trionfare per 2 a 0. A dirigere la partita, al Maradona, sarà il fischietto inglese Anthony Taylor che ha un precedente con gli azzurri: Lipsia-Napoli 0-2 del 22 febbraio 2018.



La composizione della squadra degli arbitri

Il match, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21, vedrà la squadra arbitrale così composta: assistenti del match Beswick (Inghilterra) e Betts (Inghilterra), quarto uomo Jones (Inghilterra). Al VAR Van Boekel (Olanda) e Manschot (Olanda)



