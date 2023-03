De Laurentiis esulta su Twitter

Festa grande al Maradona. Festa grande anche per Aurelio De Laurentiis, presente a Fuorigrotta per la sfida tra Napoli e Atalanta. Il patron azzurro si è fatto sentire dai tifosi sui social al fischio finale: «Immenso Napoli! Una gioia vederlo giocare!! Forza Napoli Sempre!!!» le parole di De Laurentiis, che anche mercoledì sarà al Maradona per la sfida in Champions League.



Festa grande al Maradona. Festa grande anche per Aurelio De Laurentiis, presente a Fuorigrotta per la sfida tra Napoli e Atalanta. Il patron azzurro si è fatto sentire dai tifosi sui social al fischio finale: «Immenso Napoli! Una gioia vederlo giocare!! Forza Napoli Sempre!!!» le parole di De Laurentiis, che anche mercoledì sarà al Maradona per la sfida in Champions League.