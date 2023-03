Voci dal Forum: Ad un passo dalla leggenda

Cronaca11 Marzo 2023Forum SoloNapoli - DarioUna partita dominata in lungo e in largo e che ha messo in risalto la bellezza, la grande bellezza di questa squadra Una partita fantastica quella giocata dal Napoli contro l'Atalanta al Maradona questa sera. Una partita dominata in lungo e in largo e che ha messo in risalto la bellezza, la grande bellezza di questa squadra, la sua determinazione, la ferocia agonistica, la cazzimma, il suo essere gruppo. Questa è una squadra, mi si creda, che è ad un passo dalla leggenda e che può farsi vakere in ogni competizione. È una squadra che fa paura! In molti ultimamente, che si scoprono ragionieri, esperti di mercato, di merchandising e di quant'altro, nasce l'errata convinzione che in estate questa squadra che, ripeto, debba non dico essere smantellata, ma debba perdere alcuni suoi uomini importanti, perché attratti, dalle lusinghe, insonna la vil pecunia, della Premier e della Liga. Ma davvero? davvero credete che ADL non sappia farsi due conti e non sappia trovare le giuste soluzioni? davvero credete che non sappia l'importanza dei mercati asiatico, georgiano, messicano e africano? Aspettatevi sorprese e non date nulla per scontato. Io non amo particoarmente ADL, ma non ho difficoltà a riconoscergli intelligenz e scaltrezza. detto questo, passiamo alla partita.

Spslletti conferma gli stessi uomini che hanno perso venerdì scorso contro la Lazio, con la sola eccezione di Meret, infortunatosi nel riscaldamento. Al suo Posto Gollini.

Giù dalle prime battute si era capito che la musica sarebbe stata diversa rispetto a venerdì. infatti gli azzurri sembravano undici indemoniati, condizione che hanno mantenuto fino alla fine, con due là dvanti più indemoniati degli altri. L'Atalanta per tutto il primo tempo, anche se non riusciava mai a tirare in portaneva botta. Nel secondo tempo, però, era costretta a cadere. La puniva prima Marakvara con un goal formidabile, dove ha ricordato il miglior Tomba nei suoi mitici slalom, poi con un goal di testa di Rrahamani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I due goals di scarto danno anche l'idea del risultato finale:

Napoli - Atalanta 2-0.

Due gesti atletici e di stile valgono la pena di essere raccontati: 1) una rovesciata volante di Osi, che se avesse dato il goal che meritava avrebbe buttato giù il Maradona; 2)il goal di Marakvara probabilmente sarà il goal dell'anno. Palla servitagli ina area da Osi: sterzate, congtrosterzate, difesa messa a sedere, botta di destro e palla in rete stto a trversa. Era da tempo che nello stadio che fu di D10S non si vedeva una roba del genere.

Inutile andare alla ricerca del migliore. Tutti bravi, ma lasciatemi appaludire di cuore Kim: un gladiatore, un gueriirero, uno che non si arrende mai. È da brividi sentir la gente gridare il suo nome ad ogni suo intervento, Kim, kim. Kim.

Testa all'Eintracht.