Le condizioni di Meret e Kim

Cronaca 11 Marzo 2023 Fonte: SSC Napoli



Il portiere non è sceso in campo, il difensore è uscito nel finale di gara





Cronaca11 Marzo 2023SSC NapoliIl portiere non è sceso in campo, il difensore è uscito nel finale di gara Nota ufficiale della SSC Napoli sulle condizioni del portiere Alex Meret e del difensore Kim Min Jae.



Alex Meret ha accusato un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match.

Kim è uscito nel finale di gara per un risentimento al polpaccio.