Napoli-Atalanta: i voti agli azzurri



Cronaca 11 Marzo 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca11 Marzo 2023CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Gollini 7 - Si ritrova in extremis dal 1’, da ex del match mai impegnato nel primo tempo poi a metà ripresa è perfetto nel farsi trovare pronto sul sinistro di Muriel e sul colpo di testa di Zapata. Dice di no anche a Ruggeri, come quegli ex che non vogliono saperne più nulla.



Di Lorenzo 6,5 - Si immola anticipando Ruggeri che lo travolge, sempre attento quando la palla è dalle sue parti. Poi si slancia in avanti, aggira Politano andando prima verso l’interno e poi sovrapponendosi sulla linea laterale. Si salva con Muriel al 52’.



Rrahmani 7 - Messo alla prova dallo spunto di Zapata, lo ferma in scivolata al 20’. Gasperini porta Hojlund dal suo lato ma il danese non è in giornata, entra Muriel e lo tiene a bada, poi in attacco impatta al bacio il colpo di testa del raddoppio.



Kim 7 - Subito un body-check su Hojlund, per fargli capire che match sarà . Lo affronta in allungo, va ad anticiparlo, costringe Gasperini a scambiarlo con Zapata. E annulla anche lui. Generoso al punto tale da uscire per un problemino al polpaccio destro. (Dal 76’ Juan Jesus SV)



Mathias Olivera 6 - Molto coinvolto nel gioco in fase di costruzione, Maehle spinge tantissimo



Anguissa 6,5 - Spalletti ha bisogno di forza in mezzo al campo, si dispera quando Kvara non si accorge della sua presenza in area di rigore alla mezz’ora. Quel pizzico di cattiveria che serve nell’andarsi a prendere il pallone che porterà al vantaggio.



Lobotka 6,5 - Non lo noti, lo avverti: non butta via un pallone, va a disturbare l’avversario, tranquillizza la situazione quando ce n’è bisogno.



Zielinski 6 - Si aggira sulla trequarti per duettare con gli esterni che tagliano centralmente, quando capita e non sempre. Va a fiammate discontinue, tra il pericoloso e non. (Dal 66’ Ndombele 6 - Dentro per aumentare la forza in mezzo al campo, lettura difensiva con i tempi giusti nel finale)



Politano 7 - Ha una grossa chance per rimettersi in mostra, tempo cinque minuti e con un movimento arriva subito al tiro. Minaccia continua sulla destra, ha sul mancino l’occasione più ghiotta ma Musso respinge. Mette dentro una marea di cross, prestazione buonissima e si vedeva che voleva giocare di più. (Dal 66’ Elmas 6,5 - Destro preciso sulla testa di Rrahmani per il 2-0, si guadagna qualche fallo)



Osimhen 6,5 - Davanti alla squadra a cui ha segnato il primo gol in maglia Napoli, quasi beffa Musso in avvio. Dirottato sull’esterno quando attacca la profondità , in avvio di ripresa sforbicia in favore di fotografi e di testa la spizza a fil di palo. Dà a Kvara il pallone del vantaggio, mezzo voto in più perchè incute timore agli avversari anche quando non è nella sua giornata migliore. (Dall’85’ Simeone SV)



Kvaratskhelia 7,5 - Secondo premio stagionale come giocatore del mese, più di un dribbling nella prima mezz’ora per cercare un varco incocciando su Musso. Poi dopo un’ora decide di mettersi in proprio, di farli sedere tutti, di sparare in porta un destro terrificante. Con una finta li manda a Posillipo a vedere Ischia e Procida, con un’altra li manda a San Martino a vedere il Vesuvio e la costiera. Terrorizza Musso costringendolo a concedere comicamente corner. Dopo Hamsik e Sallustro è il terzo under 23 della storia del Napoli a segnar più di 10 gol in una stagione di Serie A. (Dall’85’ Zerbin SV)



Spalletti 7 - Occhi puntati alle stelle ma piedi saldi a terra, è il mantra del match. L’Atalanta se la gioca con le solite armi, atletismo ed intensità nel cercare spazi grazie alla diversa disposizione tattica, ed i suoi cercano spazi tra le linee sfruttando la rapidità nei lanci su Osimhen. Di varchi ce ne sono pochini, come di occasioni vere e proprie se non alla fine del primo tempo. Si cerca di coinvolgere Osimhen col palleggio, al di là di alcune occasioni non concretizzate il pressing e l’intensità del secondo tempo aumenta a dismisura: costante minuto dopo minuto, poi è un lusso avere quel Kvaratskhelia e vederlo mandare ai matti un’intera difesa. Il 2-0 tranquillizza dopo un paio di folate avversarie, il Napoli del secondo tempo è tenace, feroce, vorace. Ora sotto con la Champions League.

(claudio russo)