Napoli-Atalanta: i precedenti



Cronaca 9 Marzo 2023 Fonte: CalcioNapoli1926



All'ottobre 2020 risale la vittoria azzurra più recente con un fragoroso 4-1





Cronaca9 Marzo 2023CalcioNapoli1926All'ottobre 2020 risale la vittoria azzurra più recente con un fragoroso 4-1

I precedenti complessivi sorridono ai padroni di casa, che hanno uno buon score complessivo contro gli orobici fatto di 34 vittorie, 10 pareggi e solo 7 blitz ospiti. A dispetto di questi numeri, però, negli ultimi anni regna l'equilibrio. Sulla ruota di Napoli sono infatti usciti tutti i segni (1X2) negli ultimi tre precedenti e più in generale si contano 3 vittorie per parte e 2 pareggi nelle ultime 8. L'anno scorso successo in rimonta e controrimonta per gli ospiti, vittoriosi per 2-3 in una gara costellata dai tanti indisponibili per gli azzurri. Decisivi Freuler e Demiral. All'ottobre 2020 risale la vittoria azzurra più recente con un fragoroso 4-1, una delle massime esposizioni della squadra di Gattuso. Da segnalare in questa sfida il primo gol di Osimhen con la maglia azzurra. 2-2 invece il pareggio dell'ottobre 2019.