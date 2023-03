Napoli-Atalanta: arbitra Colombo

Cronaca 9 Marzo 2023 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto lombardo ha un solo precedente con gli azzurri in Serie A proprio in questa stagione





Cronaca9 Marzo 2023SSC NapoliSarà l'arbitro Colombo di Como a dirigere Napoli-Atalanta, 26esima giornata di Serie A.



Assistenti: Berti-Colarossi. IV Uomo: Doveri. VAR: Valeri-Abisso



Colombo ha un solo precedente con gli azzurri in Serie A proprio in questa stagione:



Sassuolo-Napoli 0-2 del 17 febbraio 2023



