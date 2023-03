Politano: "Con l'Atalanta ci aspetta gara difficile"

Interviste9 Marzo 2023SSC Napoli"Però sappiamo che se giochiamo da Napoli possiamo conquistare il risultato che tutti vogliamo" "Daremo l'anima in campo per coronare un sogno fantastico insieme ai nostri tifosi". Matteo Politano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e lo fa a cuore aperto a due giorni dalla sfida con l'Atalanta.



"E' già da lunedì che stiamo preparando la partita con la massima intensità in allenamento perché vogliamo riprendere la strada in campionato in maniera positiva"



"Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, l'Atalanta è una squadra forte fisicamente e che attacca lo spazio con aggressività e ti affronta uno contro uno. E' certamente un avversario di grandissimo rispetto, però sappiamo anche che se giochiamo da Napoli possiamo conquistare il risultato che tutti vogliamo"



"Con La Lazio non meritavamo la sconfitta. Loro si sono snaturati come gioco, si sono chiusi, ma noi avremmo potuto almeno pareggiare. Però nel calcio capita una giornata storta. Abbiamo la forza e il morale per riprenderci subito e siamo pronti ad affrontare al meglio i prossimi impegni"



Ti aspettavi questa stagione del Napoli?



"Aspettarsela non era così prevedibile, ma certamente sin dall'inizio abbiamo capito che avevamo un gruppo solido e di qualità. I nuovi arrivati hanno dimostrato valore tecnico e anche umano. Sono dei bravissimi ragazzi che stanno dando un enorme apporto alla rosa che già era qui l'anno scorso".



"Io mi sono immediatamente convinto che avremmo disputato una stagione da protagonisti, perchè durante il ritiro estivo abbiamo compreso la forza e le potenzialità del gruppo. Poi nel calcio non sempre le cose vanno come immagini, però siamo stati bravissimi a tradurre in campo le nostre ambizioni.



La Champions vi trasmette sensazioni da brividi?



"Sì certamente è una competizione che ti dà brividi ed emozioni enormi. Ci teniamo a raggiungere un traguardo storico raggiungendo i quarti di finale, ma adesso la testa è solo a sabato. Dobbiamo dare il massimo contro l'Atalanta, poi guarderemo all'Eintracht".



Nello spogliatoio la pronunciate quella parolina magica che inizia per "S..."



"Noi lavoriamo e pensiamo all'obiettivo massimo certamente, sappiamo che a questo punto abbiamo costruito tanto e dobbiamo concretizzare con forza e decisione l'obiettivo".



"Il mister ci tiene sempre sul pezzo, ci sprona quotidianamente per allenarci al massimo e proseguire la seconda parte di stagione con la stessa intensità e la grande qualità che ha mostrato il Napoli sinora"



"Sicuramente sentiamo l'atmosfera intorno a noi, Napoli è una città meravigliosa che vive di passione e sappiamo che vincere uno scudetto qui sarebbe unico e speciale. Noi vogliamo premiare il calore e l'amore del popolo napoletano per coronare un sogno. Daremo l'anima in campo per festeggiare tutti insieme"



