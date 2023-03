Osimhen giocatore del mese di febbraio per l'AIC

Cronaca8 Marzo 2023Corriere dello SportUn riconoscimento personale legato al suo exploit stagionale e in modo particolare alla sua puntualità in zona realizzativa Cinque gol nel mese di febbraio: due contro lo Spezia, uno con Roma, Sassuolo, Empoli. Cinque reti che hanno permesso a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, di diventare calciatore del mese appena trascorso per l'AIC, l'Assocalciatori. Un riconoscimento personale legato al suo exploit stagionale e in modo particolare alla sua puntualità in zona realizzativa a febbraio. Coi suoi gol, Osimhen sta conducendo il Napoli alla conquista dello scudetto.