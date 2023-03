HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Lozano non si allenato, in dubbio per sabato

Cronaca 8 Marzo 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Non era in gruppo neppure Raspadori che continua a svolgere lavoro personalizzato





Cronaca8 Marzo 2023Corriere dello SportNon era in gruppo neppure Raspadori che continua a svolgere lavoro personalizzato Problemi per Spalletti in vista della prossima partita di campionato sabato al Maradona contro l'Atalanta. Nel corso dell'allenamento odierno a Castel Volturno era assente Osimhen per un permesso e ha lavorato a parte Lozano per "un risentimento". Non era in gruppo neppure Raspadori che continua a svolgere lavoro personalizzato in campo dopo l'infortunio rimediatio tre settimane fa. L'ex attaccante del Sassuolo dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le Nazionali, probabilmente il 2 aprile contro il Milan.



