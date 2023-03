HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Trasferta vietata per i tifosi dell'Eintracht

Il settore ospiti del 'Maradona' resterà chiuso nel match di ritorno degli ottavi di Champions League





Cronaca7 Marzo 2023Corriere dello SportIl settore ospiti del 'Maradona' resterà chiuso nel match di ritorno degli ottavi di Champions League Dopo le tensioni che hanno accompagnato la gara di andata in Germania, con l'affissione in giro per Francoforte di scritte e adesivi offensivi contro i tifosi del Napoli (poi attaccati dagli ultras dell'Eintracht), il settore ospiti del 'Maradona' resterà chiuso nel match di ritorno degli ottavi di Champions League (mercoledì 15 marzo) che vedrà gli azzurri di Spalletti partire forti dal 2-0 ottenuto nel primo round.



La nota dell'Eintracht

Come comunicato dallo stesso club tedesco sul proprio sito ufficiale quindi i tifosi dell'Eintracht non potranno seguire la squadra a Napoli: "Il divieto - si legge nella nota - dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali di un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui l'Eintracht Francoforte ha diritto ai sensi dei regolamenti UEFA".



