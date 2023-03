Spalletti ha compiuto 64 anni

Il compleanno più bello per il tecnico azzurro considerando quello che sta facendo il suo Napoli





Cronaca7 Marzo 2023SkyIl compleanno più bello per il tecnico azzurro considerando quello che sta facendo il suo Napoli I suoi giocatori hanno ben chiaro cosa regalargli. Lo ha scritto il festeggiato in persona, sul proprio profilo Instagram: la vittoria nella prossima partita, per festeggiare tutti quanti insieme al Maradona. Tanti auguri Spalletti, l'allenatore con più vittorie nel campionato italiano dal 1983/84. 281 successi in 546 partite. Il compleanno più bello considerando quello che sta facendo il suo Napoli, anche se per lui è stata una giornata come tante altre, al lavoro a Castel Volturno. Unico strappo alla regola la torta condivisa nel pomeriggio con i dipendenti del centro sportivo e lo staff.

Prima di tornare con la testa alle prossime due partite. Per dimenticare la sconfitta con la Lazio. Un bel pacco, altro che regalo, in perfetta linea con quanto accaduto nelle altre stagioni. Mai una vittoria nelle partite che hanno preceduto il suo compleanno. Roba da non credere. Per questo motivo il regalo questa volta dovrà essere doppio. In campionato e in Champions. Sempre al Maradona per tornare a festeggiare insieme in attesa, ovvio. Di mettere la ciliegina sulla torta.



