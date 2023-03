Dai tifosi della Lazio cori razzisti e petardi in campo

Cronaca 3 Marzo 2023 Fonte: Corriere dello Sport



I tifosi del Napoli hanno invece protestato per il divieto di ingresso nell'impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere





Clima particolare questa sera allo stadio Maradona per Napoli-Lazio. Nelle due curve occupate dai tifosi di casa non ci sono striscioni né bandiere e anche i cori non sono incessanti come al solito. Da alcune indiscrezioni sembra che i tifosi del Napoli stiano protestando per il divieto di ingresso nell'impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere.

Cantano, invece, i tifosi della Lazio nel settore ospiti, intonando spesso cori contro Napoli tra cui "Vesuvio lavali col fuoco", coperti poi dai fischi dei napoletani. Nel primo tempo, per un paio di volte, i tifosi della Lazio hanno scoppiato petardi e lanciato fumogeni a ridosso del campo, sulla pista d'atletica.

Uno è finito tra i tifosi del Napoli e un ragazzo si sarebbe avvicinato, per raccoglierlo da terra e allontanarlo, ma sarebbe rimasto colpito da quella che, in realtà, sembrava essere una bomba carta.

Il ragazzo è stato soccorso e immediatamente trasportato al pronto soccorso. Non ci sono certezze su un'eventuale operazione alla mano, ma ci sono sulle sue condizioni: sta bene e non è in pericolo di vita.