Mal che vada, chi ci insegue sarà domani a 15 punti. Sono tanti, un distacco quasi incolmanile, tenuto conto del numero di partite che mancano





Doveva capitare, prima o poi, e oggi è capitato. Il Napoli perde amaramente contro una Lazio ben organizzata e con un centrocampo, oggi, nettamente prevalente rispetto a quello azzurro. la Lazio non ha fatto la partita della vita, ma ha fatto semplicemente la partita che le serviva per rimanere agganciata saldamente alla zona champions. Ha vinto con un tiro della domenica, è vero, ma ha vinto meritatamente e ha vinto con un tiro di Vecino, che contro il Napoli è sempre in vena di qualche prodezza per ritornare, poi, nell'anonimato, come capita, più o meno, al Faraone giallorosso. Ad ogni modo, alla fine del campionato mancano ancora 13 partite, ma saranno tutte così, quindi meglio, molto meglio rimanere concentrati e fare questi 25 punti il prima possibile. Lascerei ogni euforia e penserei solo al sodo, altro che festeggiamenti. Ancora non abbiamo vinto niente. Si vincerà solo quando la matematica scriverà la parola fine. Mal che vada, chi ci insegue sarà domani a 15 punti. Sono tanti, un distacco quasi incolmanile, tenuto conto del numero di partite che mancano, ma tenere alta la guardia. È solo la matematica che decreterà, quando sarà il momento, la vittoria e porrà la pariola fine. Solo la matematica! Tutto il resto sono chiacchiere che lassciano il tempo che trovano. Aria fritta!

La partita. Diciamo che il risultato che avrebbe rispettato l'andamento della gara, safrebbe stato il pareggio, ma il dio pelota ha voluto diversamente e col dio pelota c'è poco o nulla da fare. Ad ogni modo, Sarri ha impostato bene la partita, imbrigliando Lobotka in una gabbia spietata e riducendo al minimo MaraKvara, che, forse mi sbaglierò, non salta più l'uomo come prima e i suoi tiri in porta, si noti, al 90% sono fiacchi. Non è il vero MaraKvara. Penso sia limitato tatticamente. Si vedrà in futuro. La Lazio, è vero, ha meritato, ma fatta eccezione per i primi cinque minuti, quando il solito Vecino, sugli sviluppi di una punizione, aveva indirizzato magicamente in porta di testa, pallone salvato da un magnifico Di Lorenzo sulla linea, non era mai stata pericolosa, non aveva mai tirato in porta. Spalletti, poi, l'ha aiutata, perché ha tenuto in campo un Anguissa irriconoscibile. Praticamente il Napoli ha giocato, fino a quando Anguissa è stato in campo, in dieci uomini. Scelta di Spalletti inconcepibile. Non si regala un uomo alla Lazio, che passa in vantaggio con un tiro della domenica di Vecino ad inizio del secondo tempo. Da quel momento, è andato tutto storto e il Napoli ha lasciato i tre punti.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Lazio 0-1. Vecino il marcatore dei laziali.

Peggiore in campo Anguissa, al quale va un 5. Migliore, per quanto mi riguarda, Kim, 7. Mi attendo molto di più da Marakvara e Zielinski.

Testa all'Atalanta. Saranno tutte finali fino alla fine. Punto.