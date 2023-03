Romagnoli: "Abbiamo tolto profondità al Napoli"

Interviste 3 Marzo 2023 Fonte: TMW



"L'importante era stare alti e stasera abbiamo fatto un gran lavoro da questo punto di vista"





Interviste3 Marzo 2023TMW"L'importante era stare alti e stasera abbiamo fatto un gran lavoro da questo punto di vista" Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match esterno contro il Napoli vinto per 0-1.



Siete riusciti a non dare profondità a Osimhen: da dove nasce la tenuta difensiva di stasera?

"Dal quotidiano, ci alleniamo per questo. Il tutto parte dagli attaccanti e stasera abbiamo fatto una grandissima partita".



Quanto avete lavorato?

"Poco, avendo giocato lunedì. Abbiamo visto diversi filmati e la gara d'andata, sapevamo che loro in profondità sono fortissimi, da mesi ci alleniamo insieme e i frutti sono questi".



Grande aiuto anche dal resto della squadra.

"Se davanti a noi fanno un grande lavoro, noi siamo facilitati. L'importante era stare alti e oggi abbiamo fatto un gran lavoro da questo punto di vista".



Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match esterno contro il Napoli vinto per 0-1.Siete riusciti a non dare profondità a Osimhen: da dove nasce la tenuta difensiva di stasera?"Dal quotidiano, ci alleniamo per questo. Il tutto parte dagli attaccanti e stasera abbiamo fatto una grandissima partita".Quanto avete lavorato?"Poco, avendo giocato lunedì. Abbiamo visto diversi filmati e la gara d'andata, sapevamo che loro in profondità sono fortissimi, da mesi ci alleniamo insieme e i frutti sono questi".Grande aiuto anche dal resto della squadra."Se davanti a noi fanno un grande lavoro, noi siamo facilitati. L'importante era stare alti e oggi abbiamo fatto un gran lavoro da questo punto di vista".