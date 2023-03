Sarri: "Conquistati tre punti importanti"

Interviste 3 Marzo 2023 Fonte: TMW



Interviste3 Marzo 2023TMW"Presi contro un Napoli che sta disputando un campionato a parte. Abbiamo fatto una partita di alto livello per dedizione e determinazione" Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo esterno per 0-1 contro il Napoli.



Mister, continua a fare pochi cambi.

"Nelle ultime 3 partite abbiamo utilizzato 21 giocatori. Si dice da anni che Sarri non cambia mai, ma leggete la panchina del Napoli adesso e quella che avevo io".



Cosa significa vincere a Napoli?

"Significa 3 punti, importanti perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. La squadra ha fatto una partita di alto livello per dedizione e determinazione. Dal punto di vista tecnico, può fare ancora meglio".



In passato ha parlato di cilindrata mentale: oggi l'avete avuto al massimo.

"Per noi il problema non è mai stato una singola partita, ma la continuità. Ora ci succede più raramente e speriamo di aver preso la strada giusta".



Grande sacrificio degli esterni d'attacco.

"L'hanno fatto benissimo anche Pedro e Cancellieri quando sono entrati. Per gli esterni oggi era difficile, serviva un grande spirito di sacrifico e per un allenatore questi sono motivi di soddisfazione".



Ora siete secondi: cosa le fa pensare?

"Mi fa pensare che dobbiamo andare a letto, perché martedì abbiamo la coppa e ci teniamo".



Se lei qui era il capopopolo, Spalletti dopo questa stagione cosa diventerà?

"Dopo questa stagione, se arriva dove sicuramente arriva, diventerà il re. Vincere qui è particolare, sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione".



