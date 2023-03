Politano su Instagram: "Non si riesce sempre a vincere..."

Cronaca3 Marzo 2023Il Mattino"Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è mancato neanche oggi" A difendere il Napoli dopo la sconfitta di stasera contro la Lazio ci ha pensato anche Matteo Politano, esterno azzurro subentrato nella ripresa per provare a riacciuffare il pareggio. «Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è mancato neanche oggi» ha detto l'esterno di Spalletti ai fan sui social.