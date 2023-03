Napoli-Lazio: i voti agli azzurri



Cronaca 3 Marzo 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga





Cronaca3 Marzo 2023CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga

Meret 6: Il primo pallone tra i guantoni gli arriva al minuto 38. Può davvero poco sul secondo tiro, quello vincente di Vecino, e non gli resta che guardare l'incrocio scheggiato da Savic.



Di Lorenzo 6.5: Si urla al miracolo per il suo salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Vecino. Chiusure tempestive su Zaccagni e tanti palloni toccati in fase offensiva. Non sfonda nella ripresa ma resta una costante.



Rrahmani 6: Segue a uomo Immobile quando si abbassa, tocca una infinità di palloni specie in costruzione: impreciso nel lancio lungo.



Kim Minjae 6: Provvedenziale quando ci mette il corpo per salvare su M.Savic e con lo stesso con coraggio vince duelli aerei. Taglia la strada a chi punta verso Meret.



Olivera 5.5: Ingaggio un duello ad alta concentrazione con F.Andersson, gli sbarra la strada e riparte perchè spesso lo attende Kvara su quella fascia. Esita troppo prima di calciare in area di rigore. Dal 94' Zedadka: s.v.



Anguissa 6: Copertura ma tantissimo movimento, peccato non riesca ad essere incisivo per premiare i suoi inserimenti. Dal 71' Elmas 6.5: Entra e regala quel tocco di imprevedibilità con percussioni. Si fa dare palla e si butta dentro. Spende un giallo in copertura ma forse meriterebbe più spazio, anche dal primo minuto.



Lobotka 5.5: Frenato sin dai primi minuti, soffre gli spazi ristretti e la marcatura fissa. Nella partita a scacchi tra i due tecnici è stata tra le pedine più controllate, viene praticamente represso. Dall'81 Ndombele s.v.: Prova a creare scompiglio con inserimenti.



Zielinski 5: E' sua la prima conclusione, bravo a ritagliarsi una rara zolla libera di campo ma non incide. Mastica la conclusione sul delizioso tacco di Osimhen. Troppo poco: dove è il vero Zielinski? Dall'81 Simeone: Entra a Napoli ormai spento.



Lozano 5.5: Ripiega tanto, sino a fare il terzino basso, stretto. Si alza cercando uno spiraglio dove infilarsi e quando lo trova il suo cross non viene raccolto da Osimhen. Si spegne nella ripresa. Dal 71' Politano 5.5: Prova giocate in solitaria, non sempre utili e non sempre scelte giuste.



Osimhen 6: Serata difficile, pochi palloni giocabili: riesce comunque a mettere in difficoltà Patric, di tacco invita Zielinski alla conclusione e spesso porta via più di un difensore. Poi giallo evitabile e inutile francamente. La traversa gli nega il gol, sfortunato.



Kvaratskhelia 6: Vivace sin dai primi minuti quando si capisce che gli è stato riservato un trattamento speciale col raddoppio sistematico. Gioca di prima per scardinare il muro laziale ma dalle parti sue troppe gambe da dribblare.. Pesa in negativo quel pallone respinto sui piedi di Vecino, avrebbe meritato mezzo voto in più.



All. Spalletti 5.5: Squadre corte, linee di passaggio ostruite e azzurri in difficoltà in fase di costruzione. La mossa Vecino lo ha sorpreso ma ancora di più la scelta di Sarri di optare per una strategia tesa più a imbrigliare che ad attaccare gli azzurri e a giocarsela. Nel secondo tempo c'è un piglio diverso ma manca la giocata giusta nonostante il pallone corresse più veloce ma arriva la doccia gelata. Mischia le carte con due doppi cambi ma non riesce ad aggirare la trapola di Sarri. Strano perdere con un solo vero tiro in porta, capita.

(dino viola)