Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Cronaca 3 Marzo 2023 Fonte: Calciomercato



Zielinski e Lozano partono in vantaggio nei ballottaggi con Elmas e Politano





Napoli-Lazio (venerdì 3 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre all'infortunato Raspadori, Spalletti deve fare a meno dello squalificato Mario Rui, espulso a Empoli e sostituito da Olivera. Zielinski e Lozano partono in vantaggio nei ballottaggi con Elmas e Politano.

Dall'altra parte Sarri non può contare sullo squalificato Casale, rimpiazzato da Patric. Più Cataldi che Vecino a centrocampo.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.