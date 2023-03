I convocati per la sfida con la Lazio

Tutti a disposizione, ad eccezione di Mario Rui e Raspadori





Saranno due gli assenti del Napoli per la sfida di questa sera contro la Lazio. L'allenatore Luciano Spalletti ha stilato l'elenco dei convocati. Non ci sono Mario Rui e Raspadori. Il primo è stato squalificato per due turni dopo il fallo di reazione su Caputo durante la sfida contro l'Empoli, il secondo è ai box da due settimane per infortunio e dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le Nazionali. La gara del possibile rientro è quella contro il Milan del 2 aprile. Mario Rui, invece, verrà sostituito da Olivera, regolarmente convocato da Spalletti.

Per il resto, squadra al gran completo. Tutti a disposizione, ad eccezione dei due giocatori appena citati, per la sfida alla Lazio dell'ex di turno, Maurizio Sarri.



Ecco l'elenco completo dei convocati: Gollini, Marfella, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone.