Interviste2 Marzo 2023SS Lazio"In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà" Alla viglia di Napoli-Lazio, il difensore biancoceleste Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky: “Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà.



Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo Scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungere il risultato attuale. Anche noi stiamo crescendo e speriamo di arrivare a lottare per lo stesso obiettivo.



Dei miei anni a Napoli ho un ricordo splendido, mi auguro che possano riuscire a festeggiare al termine della stagione”.



