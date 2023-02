Eintracht-Napoli: arbitra Dias

Cronaca20 Febbraio 2023Il MattinoIl 43enne fischietto portoghese vanta un solo precedente con gli azzurri in Europa League Un solo precedente, ma importante: Artus Dias torna a arbitrare il Napoli, il 43enne fischietto portoghese dirigerà la sfida tra l'Eintracht e gli azzurri, andata degli ottavi di finale in Champions League di martedì prossimo: Dias aveva incontrato il Napoli di Sarri nel 2018 dirigendo all'allora San Paolo la sfida contro altri tedeschi, quelli del Lipsia.



Un ricordo amaro per il Napoli, sconfitto in quel match di Europa League 3-1 e incapace di rimediare al ko al ritorno nonostante il successo per 2-0 in Germania. Gli assistenti saranno Paulo Soares e Pedro Ribeiro, il IV Uomo Fabio Verissimo mentre al VAR ci saranno Tiago Martins-Joao Pinhero



Dias ha arbitrato una volta anche l'Eintracht un anno fa al Camp Nou, nella indimenticabile vittoria del Francoforte in casa del Barcellona in Europa League.



