Interviste20 Febbraio 2023Sky"Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo" Da Francoforte torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Complice il ritardo di 45 minuti della conferenza stampa di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli si è intrattenuto nella sala stampa del Deutsche Bank Park, sottolinenado la forza degli azzurri: "Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e, soprattutto, il più onesto - esordisce - Noi giochiamo in Champions League da tempo. Siamo partiti dall'Intertoto, poi abbiamo incontrato il Chelsea agli ottavi qualche anno fa". E proprio la Champions è quella vetrina che De Laurentiis vuole per il suo Napoli: "È molto più importante vincere la Champions, perché ti dà un'immagine nel mondo che Napoli come città ha già".



"Già il 30 maggio parlavo di scudetto"

Sul campionato, invece, De Laurentiis ha ricordato le sue parole il 30 maggio 2022, quando parlava già di lotta scudetto: "Il tifoso non sa le cose, molto spesso gioca un calcio virtuale, deve diffidare - spiega - Il 30 maggio 2022 io dissi che avremmo lottato per lo scudetto. Spalletti? Noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore bravo. Il nostro segreto è andare in campo divertendoci". Il presidente, infine, ha rivelato un retroscena su Kvaratskhelia: "Lo avevamo già individuato nel 2020, ma ci avevano chiesto 30 milioni di euro e non potevamo prenderlo viste le perdite Covid. Adesso l'abbiamo preso a 10".



