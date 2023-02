Dionisi: "Dovremo essere bravi nella testa"

Interviste 16 Febbraio 2023 Fonte: Mediaset



"Non possiamo concedere la palla al Napoli tutta la partita, se lo fai hai perso, anche mentalmente"





Alla vigilia della partita contro il Napoli, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa: "Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge perché in campo decide tanto il Napoli e devi essere bravo ad adeguarti, fermo restando che son convinto che potremo determinare anche noi delle cose ma dovremo essere bravi a modellarci in base a quello che pensiamo di poter fare e a quello che farà il Napoli. Dovremo essere bravi a rimanere nelle partite che si creeranno nelle partite. Non possiamo concedere la palla al Napoli tutta la partita, se lo fai hai perso, anche mentalmente, perché loro sanno fare tante cose e bisogna pensare di metterli in difficoltà e le nostre qualità possono farlo, sicuramente loro hanno qualità per farlo a loro volta. Abbiamo la nostra identità, abbiamo fatto partite migliori, altre meno, ma come identità di squadra dobbiamo riconoscerci e mi aspetto che la squadra abbia coraggio nel gioco e che sia squadra fino alla fine. Dovremo essere più bravi rispetto alle ultime due gare col Napoli, siamo partiti con l'handicap. Dovremo essere coraggiosi con la palla e squadra senza, ancor prima squadra senza, ma allo stesso tempo se non hai la consapevolezza di dire posso fargli gol, abbiamo le qualità per farlo, ci dobbiamo provare. Mi aspetto un Napoli che vada su ogni campo per vincere, ora giocano tutte le partite per vincere com'è giusto che sia. Da un certo punto di vista mi aspetto un Napoli arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà di avere delle situazioni. Noi dobbiamo limitare il Napoli da squadra e metterli in difficoltà da squadra, se poi nella squadra i singoli sono prestativi, noi abbiamo qualità per difenderci e attaccare. Giocheremo a due o a tre in mezzo al campo, dipende dalle situazioni. Stiamo cercando di rendere più elastico il centrocampo, a volte se non sei bravo a rimetterti a posto il Napoli poi ti prende in ripartenza. Dovremo essere bravi nella testa pensando di dover correre, Kvara avrà delle opportunità ma dovremo limitare o non permettere il due contro uno per loro, l'obiettivo è arrivarci in parità, un centrocampista o un esterno dovrà dare parità, se ci portiamo il difensore diventa difficile avere superiorità o parità in area. È difficile essere sempre ben posizionati in ogni situazione. Sono convinto che faremo una partita gagliarda".