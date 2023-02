Il piccolo Mario Di Leva ospite al Maradona

Bellissima sorpresa per l'attore prima di Napoli-Cremonese

Mario Di Leva, dieci anni, napoletano, volto Rai, è un giovanissimo attore apprezzato da tutti per la sua bravura e simpatia emersa anche sul palco dell'Ariston. Tante e risate e simpatia con il siparietto con Amadeus, noto tifoso dell'Inter. Il presentatore ha ricordato che l'Inter è stata l'unica squadra a battere il Napoli in campionato e Mario ha sottolineato il "freddo" per i 13 punti di distanza tra le due formazioni.



Un sogno che si avvera. Mario Di Leva, giovanissimo attore e grande tifoso del Napoli, protagonista a Sanremo col siparietto divertente con Amadeus, è stato ospite del club azzurro questa sera al Maradona. Prima dell'inizio della partita ha ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis e dall'allenatore Luciano Spalletti la maglia autografata da tutta la squadra. Grandissima soddisfazione per il giovane attore, sorridente nelle foto, che aveva ricevuto nei giorni scorsi la telefonata dello stesso De Laurentiis che gli anticipava la sorpresa.